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Щелковские каратисты представят страну на Чемпионате мира

В Орле завершился Чемпионат России по всестилевому каратэ. В течение двух дней были разыграны медали в трех спортивных дисциплинах всестилевого каратэ: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты, передает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва Щелково показали высокий уровень спортивной подготовки и поднялись на пьедестал:

Хаял Кязымов взял серебро в дисциплине ограниченный контакт в абсолютной категории и бронзу в дисциплине ограниченный контакт в весовой категории 90 кг;

Дмитрий Голубев занял 3 место в дисциплине ограниченный контакт в абсолютной категории;

Вероника Любезнова заняла 5 место в дисциплине ограниченный контакт в весовой категории 60 кг;

Никита Пушкин занял 5 место в дисциплине ограниченный контакт в весовой категории 70 кг.

В общекомандном зачёте команда Московской области в упорной борьбе заняла 3 место, уступив командам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Участниками соревнований стали 500 сильнейших каратистов из 48 регионов страны. Наши ребята выступят в составе сборной России на Чемпионате мира, который состоится в ноябре в Орле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.