AFP: 16 членов двух семей погибли при ударе Израиля по Рафаху

Жертвами удара израильской армии по Рафаху на юге сектора Газа стали 16 человек из двух семей, пишет РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Число погибших в Рафахе достигло 16», — сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что в одной семье погибли семь человек, а в другой девять. Удары, по словам источников издания, наносились в двух разных местах города.

Ранее стало известно, что США приостановили поставки оружия Израилю впервые с 7 октября прошлого года. Подобное положение дел «серьезно обеспокоило» правительство еврейского государства.