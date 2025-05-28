В Подмосковье можно оспорить решение по лицензии на алкоголь через регпортал

На портале госуслуг Московской области появилась новая опция. Теперь юридические лица, которые ранее воспользовались услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя, могут обжаловать решение ведомства онлайн, если не согласны с ним. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

«В услуге по выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя появилась новая процедура. В рамках досудебного обжалования теперь можно в электронном виде подать жалобу на решение органа власти. Для этого нужно только заполнить онлайн-заявление и дождаться ответа в личном кабинете на региональном портале», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга для юридических лиц «Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Чтобы воспользоваться новой подуслугой «Досудебное обжалование», следует авторизоваться через ЕСИА юрлица, открыть страницу услуги и выбрать цель обращения «Процедура досудебного обжалования в рамках исполнения государственной услуги „Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Московской области“». После этого необходимо заполнить электронную форму и направить заявку на рассмотрение.

Отметим, с января по апрель 2025 года услугой по оформлению лицензий на алкоголь воспользовались более 1,3 тысячи раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.