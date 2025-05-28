В Подмосковье можно оспорить решение по лицензии на алкоголь через регпортал
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На портале госуслуг Московской области появилась новая опция. Теперь юридические лица, которые ранее воспользовались услугой по оформлению лицензий на продажу алкоголя, могут обжаловать решение ведомства онлайн, если не согласны с ним. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.
«В услуге по выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя появилась новая процедура. В рамках досудебного обжалования теперь можно в электронном виде подать жалобу на решение органа власти. Для этого нужно только заполнить онлайн-заявление и дождаться ответа в личном кабинете на региональном портале», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга для юридических лиц «Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Чтобы воспользоваться новой подуслугой «Досудебное обжалование», следует авторизоваться через ЕСИА юрлица, открыть страницу услуги и выбрать цель обращения «Процедура досудебного обжалования в рамках исполнения государственной услуги „Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории Московской области“». После этого необходимо заполнить электронную форму и направить заявку на рассмотрение.
Отметим, с января по апрель 2025 года услугой по оформлению лицензий на алкоголь воспользовались более 1,3 тысячи раз.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.
«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев. Новые правила вступят в силу с 1 сентября.