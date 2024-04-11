В Подмосковье 1,2 тыс семей получают выплату на уход за ребенком-инвалидом

В феврале Мособлдумой был принят закон, согласно которому семьи Подмосковья, ухаживающие за ребенком-инвалидом, теперь могут получать ежемесячную выплату 18 тыс. рублей вне зависимости от уровня доходов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В настоящее время данную выплату получают 1,2 тысячи семей, при этом 430 из них — без учета уровня доходов, эти семьи начали получать данную меру поддержки после вступления в силу закона», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что закон о ежемесячном предоставлении 18 тысяч рублей семьям на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать, был принят в прошлом году. «Поскольку мы убрали условие по уровню доходов семьи, количество получателей выплаты существенно возросло по сравнению с прошлым годом. Уход за тяжелобольным ребенком требует от родителей полной отдачи, поэтому важно, чтобы эту меру могли получать все нуждающиеся в ней семьи», — сказал Брынцалов.

Ежемесячная выплата на уход за ребенком-инвалидом

Выплата предоставляется одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), имеющему место жительства в Московской области и осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, имеющему 3 степень ограничения способности к самообслуживанию.

Теперь семьи могут оформить выплату без учета дохода на период действия у ребенка инвалидности. Тем, кто оформил эту выплату годом ранее, выплата будет продлена в беззаявительном порядке.

Выплата предоставляется в проактивном режиме.

Заявитель также может обратиться за выплатой самостоятельно.

Подать заявление для получения выплаты можно на региональном портале госуслуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.