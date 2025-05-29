В округе Пушкинский прошло заседание окружного Совета депутатов

В работе традиционно принял участие глава округа Максим Красноцветов, его заместители, представитель прокуратуры, контрольно-счетной палаты.

Все рассматриваемые вопросы были детально проработаны заранее — на объединенном заседании постоянных комиссий. Докладчики представили свои проекты решений и ответили на все уточняющие вопросы, что позволило провести заседание максимально продуктивно.

На повестку дня были вынесены 16 вопросов, в числе которых земельные и имущественные темы, вопрос актуализации правил благоустройства в соответствии с законодательством, имущественные вопросы, утверждение промежуточного и ликвидационного балансов Комитета по управлению имуществом администрации. Также рассмотрели проект решения об исполнении бюджета за 2024 год, обеспечивая прозрачность использования бюджетных средств. Большинство проектов решений были единогласно одобрены Советом депутатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.