В Кремле предложили изменить нормы борьбы с манипулированием рынками
Путин предложил поправки в сфере борьбы с манипулированием рынками
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству, Центробанку и при участии Верховного Суда изменить нормы, определяющие обращение с инсайдерской информацией и манипулирование рынком, документ опубликован на сайте Кремля.
Предлагается повысить размер суммы, при которой наступает уголовная ответственность, до 100 млн рублей и увеличить срок давности привлечения к административной ответственности по указанному преступлению.
Изменения могут коснуться и размеров штрафа, возможно введение конфискации имущества.
Предусмотрена законодательная инициатива при исполнении поручений. Срок внесения изменений — 1 апреля 2025 года.