В Кремле предложили изменить нормы борьбы с манипулированием рынками

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Путин предложил поправки в сфере борьбы с манипулированием рынками

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству, Центробанку и при участии Верховного Суда изменить нормы, определяющие обращение с инсайдерской информацией и манипулирование рынком, документ опубликован на сайте Кремля.

Предлагается повысить размер суммы, при которой наступает уголовная ответственность, до 100 млн рублей и увеличить срок давности привлечения к административной ответственности по указанному преступлению.

Изменения могут коснуться и размеров штрафа, возможно введение конфискации имущества.

Предусмотрена законодательная инициатива при исполнении поручений. Срок внесения изменений — 1 апреля 2025 года.