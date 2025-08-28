В Домодедове обсудили ход капремонта и вакцинацию

На очередном оперативном совещании главы городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой и председателя Совета депутатов Леонида Ковалевского, были подведены итоги проделанной работы за неделю, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Назаров сообщил о ходе ремонта домов на улице Бригадной. Ремонт швов выполнен на 80%, работы завершатся на этой неделе. В рамках контракта уже завершен ремонт крыши двух домов, на третьем — выполнено 30%. При благоприятных погодных условиях планируется завершить работы до конца недели.

Юрий Герасимов, начальник управления дорожнотранспортной инфраструктуры, заявил о продолжающихся работах на дорогах с переходным типом покрытия. На прошлой неделе обновлено покрытие на улицах Новой и Тимирязева, а также в коттеджном посёлке «Сказка». Евгения Хрусталева поручила завершить дороги к домам семей участников СВО по трём адресам в Лобановском округе. Кроме того, в микрорайоне Белые Столбы завершены работы по организации школьного маршрута.

Ситуация с санитарно-эпидемиологической обстановкой в округе остаётся благополучной. Заместитель начальника Подольского теротдела управления Роспотребнадзора Любовь Королевнина предупредила об ожидаемом эпидемиологическом сезоне по гриппу и подчеркнула необходимость подготовки к вакцинации.

Дмитрий Мальченко, заместитель главного врача ГБУЗ МО «Домодедовская больница», сообщил о начале поставок вакцин против гриппа и призвал предприятия подавать заявки на выездную вакцинацию.

Также начальник комитета по культуре Александр Епишин рассказал о завершении работ в большом зале Дворца культуры и спорта «Мир». В конце сентября здесь состоится первое муниципальное мероприятие, а с 1 октября зал заработает в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.