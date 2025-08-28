В Богородском округе состоялся повторный выезд по проблемным точкам

Так, в мкр. Полигон жители просят восстановить шлагбаум на ул. Ильича, который снесли хулиганы пару лет назад. Шлагбаум там действительно необходим. Люди, в том числе и детей, вынуждены передвигаться по проезжей части, которая к тому же стала объездной для машин. Здесь так же проработают дополнительно вопрос с установкой «лежачих полицейских».

Был поднят вопрос по поводу качества воды. Представители «Водоканала» подтвердили, что проблема в изношенных сетях. Администрация округа будет добиваться ускоренного внесения данного объекта в госпрограмму.

Жители дома № 1 по улице Фортова в г. Ногинск пожаловались на постоянные подтопления подвала. Управляющая компания, обслуживающая всего два дома, до сих пор не провела экспертизу, чтобы выявить причину затоплений. Эту проблему управление ЖКХ взяло на контроль — будут добиваться, чтобы УК наконец-то нашла и устранила причину.

В СНТ «Клубничка» также актуальна проблема подтопления участков. Профильные специалисты в ближайшее время свяжутся с «Автодором» для проверки дренажной трубы, которая может быть причиной этой проблемы. Также по просьбе жителей в адрес данной организации направят предложения по нанесению дорожной разметки для безопасного поворота к СНТ и строительству тротуара в сторону остановки общественного транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.