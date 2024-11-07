Уволившийся глава Коми перешел в Минобороны

Ушедший в отставку с поста губернатора Коми Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

5 ноября Уйба заявил, что покидает пост руководителя Коми. 7 ноября в пресс-службе губернатора Коми заявили, что президент России Владимир Путин уже подписал указ о назначении Уйбы первым замначальника управления Минобороны.

Объявляя об уходе с поста главы Коми, Уйба выкладывал видеообращение, в котором заявлял, что Путин «доверил ему новый фронт работы на федеральном уровне».

Нового губернатора республики изберут в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Владимир Путин предлагал возглавить Коми руководителю Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну, который в 1990-х и 2000-х годах уже работал в регионе и был депутатом госсовета.