Свыше 38 тыс классных руководителей Подмосковья получают доплату

Минпросвещения России предложило повысить доплату за классное руководство в малых городах до 10 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Такое поручение было дано президентом РФ в ходе послания Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В настоящее время федеральная доплата за классное руководство составляет 5 тысяч рублей.

«В Московской области помимо федеральной доплаты классные руководители также получают еще региональную доплату 6 тысяч рублей. Таким образом, размер доплат в Подмосковье составляет 11 тысяч рублей», — рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

По словам Самединовой, в настоящее время доплату получают более 38 тысяч классных руководителей. В 2024 году на данные выплаты предусмотрено более 6,7 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей из федерального бюджета и 3,7 млрд рублей — из регионального.

«В регионе успешно реализуются и другие меры поддержки педагогов. Так, в частности, в этом году Мособлдумой был принят закон о предоставлении ежемесячно 20 тысяч рублей на аренду жилья. Особое внимание уделяется молодым специалистам — для них предусмотрены «подъемные» в размере 150 тысяч рублей, а также ежемесячная выплата 6 тысяч рублей. Наши педагоги могут стать участниками программы «Социальная ипотека», — добавила Линара Самединова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.