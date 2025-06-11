РЭО и власти КБР провели совещание по развитию инфраструктуры обращения с отходами

В Кабардино-Балкарии продолжается реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами. 11 июня генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова и первый заместитель председателя правительства республики Муаед Кунижев провели рабочее совещание, посвященное развитию отрасли в регионе. Они обсудили строительство новых предприятий для выполнения национальных экологических целей и перехода к цикличной модели экономики.

«На повестке — строительство новых предприятий в Кабардино-Балкарии. Они нужны региону для выполнения национальных экологических целей, для перехода к цикличной модели экономики. Для этого необходимо создавать мощности по сортировке, утилизации и безопасному размещению отходов, развивать систему раздельного сбора», — сообщила Ирина Тарасова.

Стороны также рассмотрели возможность привлечения инвестиций через заключение концессионных соглашений. Такой механизм позволяет быстро запускать проекты за счет частных средств с последующей государственной поддержкой, включая финансирование со стороны РЭО. Ирина Тарасова и Муаед Кунижев договорились о дальнейшей координации действий между регионом и федеральным центром: Российский экологический оператор продолжит оказывать методологическую и консультационную помощь, а региональные власти ускорят согласование параметров будущих объектов и оформление документации.

Российский экологический оператор создан по Указу Президента от 14 января 2019 года как публично-правовая компания. Его основная задача — формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие», пришедшего на смену нацпроекту «Экология» с 2025 года, определена цель по созданию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.