Прямую линию с Путиным планируют провести 19 декабря

В Кремле определились с датой проведения традиционной прямой линии президента России Владимира Путина с россиянами, которая в этом году вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией, сообщает РБК .

Согласно информации источников, основная рабочая дата мероприятия — 19 декабря, пятница. Альтернативным вариантом рассматривается 18 декабря, что соответствует сложившейся традиции проводить такие события по четвергам. Если окончательный выбор падет на пятницу, это станет первым случаем в истории подобных форматов.

Как поясняют осведомленные источники, изменение привычного графика может быть связано с рабочим расписанием президента. При этом у пятничного формата есть свои преимущества — у граждан появляется больше времени в выходные дни для осмысления услышанного, а телеканалы получают возможность подробнее осветить мероприятие в субботних и воскресных программах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подтверждал, что дата уже определена и идет активная подготовка к событию, однако не уточнял конкретные числа.

Совмещенный формат прямой линии и пресс-конференции стал ежегодной традицией с 2020 года, за исключением 2022 года, когда мероприятия не проводились в связи с особой международной обстановкой.