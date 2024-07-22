Назначен новый заместитель главы МЧС России

сегодня в 23:30

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении замминистра МЧС Романа Курынина, следует из документа на официальном портале правовых актов.

Ранее Роман Курынин возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области, уточнили в ведомстве.

Там добавили, что в прошлом году глава МЧС России Александр Куренков наградил Курынина за спасение стюардессы, которой стало плохо во время полета.

Владимир Путин также назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза России.