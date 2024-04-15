Началась процедура формирования нового состава Общественной палаты Подмосковья

Прием документов на кандидатов в члены Общественной палаты Московской области будет осуществляться аппаратом ОП региона в течение 25 рабочих дней со дня размещения настоящей информации (с 15 апреля 2024 года по 23 мая 2024 года). Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Кандидат в члены Общественной палаты Московской области представляет в аппарат ОП региона следующие документы:

1) копию решения коллегиального органа организации, выдвигающей кандидата в члены Общественной палаты Московской области, обладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой организации, а при отсутствии коллегиального органа — решения иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставом этой организации правом выступать от имени этой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты Московской области;

2) сведения о возрасте, гражданстве, месте жительства, неснятых или непогашенных судимостях, профессиональной и общественной деятельности кандидата в члены Общественной палаты Московской области за последние три года на основании документов, подтверждающих осуществление такой деятельности;

3) заявление кандидата в члены Общественной палаты Московской области о согласии на утверждение его членом Общественной палаты Московской области;

4) краткую информацию о деятельности организации;

5) нотариально заверенную копию устава организации;

6) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 календарных дней до дня ее представления в аппарат Общественной палаты Московской области;

7) копию документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории страны;

8) согласие кандидата в члены Общественной палаты Московской области на обработку его персональных данных.

Прием документов будет осуществляться по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1А, каб. 403 по графику: с понедельника по четверг, а также 27 апреля с 10:00 до 17:00; в пятницу — с 10:00 до 15:45. Контактный телефон: 8 (499) 550-60-89.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, достижение результата.

«Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой», — отметил губернатор.