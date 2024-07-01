Хамзат Кадыров возглавил Совбез Чечни
Племянник Рамзана Кадырова назначен секретарем Совбеза Чечни
Хамзат Кадыров назначен секретарем Совета безопасности Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — написал глава республики в своем Telegram-канале по итогам совещания в Грозном.
У нового главы Совбеза «богатый опыт на руководящих должностях», — уточнил Кадыров.
На совещании также был назван новый глава администрации Шалинского района. Им стал Турпал-Али Ибрагимов.