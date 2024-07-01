Хамзат Кадыров возглавил Совбез Чечни

сегодня в 22:30

«На должность секретаря Совета Безопасности ЧР назначен дорогой племянник Хамзат Кадыров», — написал глава республики в своем Telegram-канале по итогам совещания в Грозном.

У нового главы Совбеза «богатый опыт на руководящих должностях», — уточнил Кадыров.

На совещании также был назван новый глава администрации Шалинского района. Им стал Турпал-Али Ибрагимов.