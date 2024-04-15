Глава Люберец пообщается с жителями округа в формате выездной администрации

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в понедельник проведет в кадетской школе встречу с жителями в формате выездной администрации. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Уважаемые люберчане, 17 апреля в Кадетской школе (3-е Почтовое отд., 50) пройдет традиционная встреча с жителями в формате выездной администрации. Вы сможете задать все интересующие вопросы моим профильным заместителям, представителям управляющих и ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, правоохранительных органов, депутатского корпуса. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

Он уточнил, что начало встречи назначено на 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.