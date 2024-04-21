Глава Дубны принимал жителей на свежем воздухе

За два часа работы глава Дубны Тихомиров Максим Андреевич вместе с заместителями ответили на вопросы, которые волнуют горожан. Сложные проблемы не остались просто на бумаге — уже намечены первые точки, куда планируется выезд в ближайшее время, чтобы разобраться в проблемных ситуациях.



Это в первую очередь касается вопросов подъездных путей к участкам для многодетных, работе управляющих компаний. Жители Левобережья специально приехали, чтобы задать вопрос про очистку ливневых канав, были намечены три локации для проведения субботников.



На следующей неделе встреча будет проведена на Левобережье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.

