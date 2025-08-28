Екатерина Долгасова провела традиционный прием населения

Вместе с ней в приеме приняли участие профильные специалисты администрации, коммунальных служб. В числе обращений жителей — ЖКХ, здравоохранение, жилищные вопросы, образование, а также личные вопросы.

«Охват обращений намного больше, когда налажен диалог с населением. Все вопросы жителей были взяты на контроль и будут отработаны в установленные сроки», — подчеркнула Екатерина Долгасова.

В частности, одна из обратившихся к главе посетовала на то, что руководство частного сетевого магазина запрещает кормить кошек рядом с магазином, и гоняет животных, а также тех сердобольных граждан, которые хотят животных покормить.

«Многие люди покупают для кошек пакетик корма, и тут же, на крылечке, кормят животных, которые обитают рядом с магазином и часто голодны. Но администрация магазина не даёт этого делать», — пояснила женщина.

Глава округа отметила, что магазин и территория вокруг него — территория частная, поэтому администрация округа может лишь посодействовать поиску компромисса в этом вопросе.

«Рядом с магазином кормить животных действительно запрещено, действуют строгие санитарные нормы. Но мы можем попробовать найти какое-то компромиссное место, где можно будет кормить животных и при этом ничего не нарушать», — отметила Екатерина Долгасова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трансформация в управлении — важный процесс, который позволяет действовать эффективно, избегая бюрократии и сохраняя конкурентность.

«Я хочу также анонсировать то, что мы ведем большую работу на региональном уровне по трансформации. И региональные, муниципальные трансформационные проекты вшиты в нашу работу. <…> Делаем мы это <…>, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы убрать лишнюю волокиту, неудобства, бюрократию избыточную. Все это возможно, когда каждый проект сопровождает министр, тот, кто отвечает за то или иное направление», — отметил Воробьев.