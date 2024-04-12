Депутат Мособлдумы Вшивцев принял участие в традиционной акции Памяти

Фото - © Память жертв – узников нацистских концлагерей и воинов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма, почтили минутой молчания./Ирина Паленова

В ней приняли участие бывшие несовершеннолетние узники фашизма из Московского региона, представители правительства, депутатского корпуса Москвы и Московской области, ветеранских организаций, школьники, активисты молодежных движений.

От Подмосковья в мемориальной акции Памяти принял участие депутат фракции «Единая Россия» Московской областной Думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Владимир Вшивцев.

«Сохранить память о тех страшных событиях для будущих поколений — священный долг каждого. Отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, можно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой истории», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

Прозвучал «Бухенвальдский набат», состоялось возложение венков и цветов к монументу «Трагедия народов». Память жертв — узников нацистских концлагерей и воинов, отдавших жизнь за освобождение мира от фашизма, почтили минутой молчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.