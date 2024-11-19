Чиновников в Самарской области будут проверять на полиграфе на коррупцию

С начала 2025 года чиновников в Самарской области будут проверять на полиграфе на причастность к коррупции, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на заседании регионального правительства.

«Полиграф применять в случае конфликтных ситуаций, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности», — сказал Федорищев на оперативном совещании, которое транслировалось в прямом эфире в соцсетях.

Членам местного правительства предлагается добровольно проходить полиграф раз в полгода.

Ранее адвокат бывшего сенатора Совфеда РФ Рауфа Арашукова предложил использовать показания полиграфа в прямом эфире, чтобы доказать непричастность своего поверенного во взятке.