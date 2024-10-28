Отбывающий пожизненное Арашуков хочет доказать свою невиновность на полиграфе
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Адвокат Эльмар Ализаде, представляющий интересы бывшего сенатора Совфеда РФ Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок, заявил, что его клиент готов пройти полиграф в прямом эфире. Таким способом осужденный хочет доказать, что не предлагал взятку сотрудникам колонии для улучшения условий содержания, сообщает РИА Новости.
«Рауф Арашуков просил передать общественности, что никаких взяток не давал», — сказал Ализаде.
Ранее ФСБ показывала видео, на котором Арашуков предлагал взятку в камере колонии «Черный дельфин». На кадрах он предлагал сотруднику колонии 5 миллионов рублей, чтобы ему обеспечили комфортные условия содержания в колонии. За это на бывшего сенатора возбудили уголовное дело.
По данным ЦОС ФСБ, Арашуков через адвоката передал 3 млн рублей сотруднику колонии. После этого последний обратился к правоохранителям.
В Следственном комитете заявляли, что за взятку Арашуков рассчитывал получить больше телефонных звонков, передач, свиданий с родными и право самому выбирать сокамерника.
Ранее Рауф Арашуков извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, попросив у него помощи.