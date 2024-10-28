Отбывающий пожизненное Арашуков хочет доказать свою невиновность на полиграфе

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Экс-сенатор Арашуков хочет на полиграфе доказать, что не предлагал взятку

Адвокат Эльмар Ализаде, представляющий интересы бывшего сенатора Совфеда РФ Рауфа Арашукова, отбывающего пожизненный срок, заявил, что его клиент готов пройти полиграф в прямом эфире. Таким способом осужденный хочет доказать, что не предлагал взятку сотрудникам колонии для улучшения условий содержания, сообщает РИА Новости .

«Рауф Арашуков просил передать общественности, что никаких взяток не давал», — сказал Ализаде.

Ранее ФСБ показывала видео, на котором Арашуков предлагал взятку в камере колонии «Черный дельфин». На кадрах он предлагал сотруднику колонии 5 миллионов рублей, чтобы ему обеспечили комфортные условия содержания в колонии. За это на бывшего сенатора возбудили уголовное дело.

По данным ЦОС ФСБ, Арашуков через адвоката передал 3 млн рублей сотруднику колонии. После этого последний обратился к правоохранителям.

В Следственном комитете заявляли, что за взятку Арашуков рассчитывал получить больше телефонных звонков, передач, свиданий с родными и право самому выбирать сокамерника.

Ранее Рауф Арашуков извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым, попросив у него помощи.