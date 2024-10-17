У Кадырова попросил помощи экс-сенатор, отбывающий пожизненное за убийства

Бывший сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и попросил его о помощи

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, которого осудили на пожизненный срок по делу о преступном сообществе и заказных убийствах, извинился перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Осужденный также попросил помощи у главы российского региона, сообщает Газета.ru со ссылкой на обращение экс-чиновника в соцсети Instagram*.

Арашуков извинился перед Кадыровым «за все ошибки, которые совершил». Бывший член Совета Федерации также утверждает, что специально он никогда не делал того, что могло бы «разозлить или обидеть» чеченского лидера.

Кроме того, Рауф Арашуков попросил Рамзана Кадырова оказать ему поддержку, однако не уточнил, какую именно.

Рауф Арашуков вместе с его отцом были осуждены на пожизненный срок в конце декабря 2022 года. Экс-сенатора также признавали виновным в хищении у структур «Газпрома» более 4,4 миллиарда рублей.

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