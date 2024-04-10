Частные детские сады и школы Подмосковья посещают более 41 тыс детей

9 апреля в Балашихе прошел форум по общественному негосударственному образованию для некоммерческих и коммерческих организаций в Московской области под названием «Частное образование». Инициатором мероприятия выступило областное отделение общественной организации «Опора России», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В форуме приняли участие 200 человек, среди которых были представители комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике. Подведя итоги форума, председатель комитета Линара Самединова подчеркнула, что на данный момент в системе частного образования Московской области работает 136 школ, где обучается 25,8 тыс. детей, а также 133 детских сада, посещаемых 15,8 тыс. ребят. Она также отметила, что частные детские сады и школы, а также индивидуальные предприниматели, работающие в сфере частного образования, частично финансируются из бюджета Московской области.

«Частным детским садам и школам выделяется субвенция на образовательную деятельность, оплату труда, покупку учебников, оборудования, игр и игрушек. В 2024 году эта сумма составляет 4,2 миллиарда рублей. Также им предоставляются субсидии на расходы по уходу за детьми, содержание имущества и арендную плату за помещения. В этом году это 721 миллион рублей», - пояснила Самединова.

Она сообщила, что индивидуальным предпринимателям выделяются субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях - 36,4 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета - 27,3 миллиона рублей.

Линара Самединова также упомянула о мерах поддержки частных образовательных организаций региона, отметив, что с 2022 года в Московской области началась рейтинговая оценка частных школ.

«При определении лучших учитываются результаты государственной итоговой аттестации, участие школьников в олимпиадах, доступность информации о работе образовательной организации и атмосфера сотрудничества», - подчеркнула депутат.

С сентября 2023 года для учащихся Подмосковья действует социальный сертификат, который позволяет обучаться по программам дополнительного образования. Обучающемуся остается лишь выбрать программу, а все расчеты за обучение будут вестись между организатором и государством.



«Такая возможность оплаты распространяется и на частные школы. Таким образом, к участию в программе имеют равный доступ абсолютно все образовательные организации», – сказала Линара Самединова.

Для частных образовательных организаций предусмотрены:

· снижение ставки налога на имущество организаций на 50% в отношении имущества частных детских садов и школ;

· гранты на реализацию бизнес-проекта в размере от 100 до 500 тыс. рублей с условием софинансирования в размере 25%;

· как социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства – льгота 50% на аренду помещений;

· 2-х летние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по упрощённой системе налогообложения и по патентной системе налогообложения;

· микрозаймы Московского областного фонда микрофинансирования.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».