В Мытищах завершают строительство школы на 1100 мест

Продолжается строительство школы на 1100 мест, которую возводят в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, сообщили в пресс-службе министерства стройкомплекса Подмосковья.

Завершается устройство фасадных конструкций, ведется монтаж инженерных систем и отделка помещений. На прилегающей территории проводятся работы по благоустройству. На площадке находится более 130 рабочих.

В 4-этажном здании площадью более 21 тыс. кв. м предусмотрено размещение классов, лабораторий и мастерских. Здесь также появится актовый зал, два спортивных зала, библиотека с ИT-зоной и прочие кабинеты и помещения.

В школу будет поставлено новое современное оборудование, которое позволит сделать учебный процесс интереснее и эффективнее.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, который будет открыт для всех жителей микрорайона.

Возведение ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

