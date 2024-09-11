Штурм села Снагость Курской области российскими десантиками в Курской области попал на видео, сообщается в Telegram-канале « Военный Осведомитель ».

На опубликованных кадрах видно, как колонна бронетехники двигается по дороге, потом выезжает на поле, а затем врывается в село. Первым шел танк и боевая машина десанта (БМД) с антидроновыми козырьками.

Судя по кадрам, у противника не было серьезной обороны и прикрытия FPV-дронами.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее военнослужащие России начали масштабное контрнаступление в Курской области с целью уничтожения и вытеснения врага с родной земли, за сутки они освободили от присутствия ВСУ более 10 километров территории.