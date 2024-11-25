Золотые иглу и домики из бруса: сколько стоят самые дорогие турбазы на Новый год

В пятерку самых дорогих турбаз на Новый год вошли Golden Palace в Кемеровской области, «Николин хутор» в Подмосковье, «Кеняки» в Карелии, «Шишка» в Карачаево-Черкессии и «Селигерский бережок» в Тверской области, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

В Golden Palace на горнолыжном курорте Шерегеш можно снять один из двух золотых иглу. Каждый состоит из 4 номеров, рассчитанных на компанию до 10 человек. В них есть зона отдыха с 3D-телевизором, игровой приставкой, кедровой сауной, игровым уголком для детей. Также предусмотрена автопарковка. Стоимость такого дома составляет 90 тыс. рублей в сутки.

За аналогичную стоимость можно снять домик в русском стиле на «Николином хуторе» в Волоколамском округе Подмосковья. Сама база отдыха состоит из 4 двухэтажных коттеджей в новорусском стиле. Каждый рассчитан на размещение компании из 10 человек. В распоряжение гостей предоставляются 5 спален, 3 санузла, просторный холл, 2 кухонные зоны и несколько больших балконов с видом на хутор и лес. На территории домов есть банный комплекс, купель и качели.

На турбазе «Шишка» в Карачаево-Черкессии за 44,1 тыс. рублей в сутки можно арендовать домик в сосновом бору. Дома-дуплексы расположены на берегу реки Софии, недалеко от горнолыжных комплексов и главных достопримечательностей Архыза. Коттеджи рассчитаны на одного гостя или компании от 2 до 4 человек. У каждого дома есть своя терраса с мангальной зоной, а на территории — качели, гамаки и парковка. Гостям доступны баня с купелью, соляная парная и банный чан.

Если решили отпраздновать Новый год в Карелии, то на базе отдыха «Кеняки» можно снять домик, построенный из профилированного бруса, за 41,6 тыс. рублей в сутки. Для гостей предусмотрены все удобства: туалет, душевая кабина, камин, теплый пол, кухня с электроплитой, микроволновка, посудомойка. В домах есть спутниковое ТВ и Wi-Fi. За дополнительную плату предоставляются сезонные развлечения.

На базе отдыха «Селигерский бережок» есть комфортабельные домики на берегу озера Селигер. Они оборудованы всем необходимым для проживания. Стоимость составляет 37,4 тыс. рублей в сутки. Место подойдет для семейного отдыха. Каждый гость найдет что-то для себя, будь то пешие или конные прогулки по лесу, рыбалка, бильярд, парение в бане или посещение музея колокольчиков. На территории работает кафе «Селигерский дворик», где гости могут заказать традиционные селигерские блюда и напитки.