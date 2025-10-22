Живописная природа и вкусная еда: куда отправиться в России осенью

В России есть множество направлений, где в конце октября и ноябре можно насладиться живописными пейзажами, культурными событиями и гастрономическими впечатлениями, сообщила РИАМО заместитель директора Центра развития туризма ЦСР Наталья Осипова.

«Осень — время для тех, кто не любит переплачивать за услуги и не любит много народа. Осенью туристы наслаждаются природой, этникой, хорошей едой, хорошими отелями со скидками, не спеша, радуясь каждой минуте без суеты повседневных дел и забот», — отметила Осипова.

Для любителей тепла

В России, помимо популярных курортов Краснодарского края, есть места, где еще достаточно тепло. Прежде всего — Дагестан. Погода в регионе в октябре–ноябре колеблется на уровне плюс 14 — плюс 20 градусов. Иногда могут пройти дожди, но они сменяются теплыми солнечными днями.

В Дагестан нужно ехать, чтобы посмотреть красоты, этнику и вкусно поесть. Цены осенью на 30-50% дешевле, чем летом. Слетать в Махачкалу из Москвы и обратно в ноябре стоит около 15 тыс. рублей, летом билеты стоили 30 тыс. рублей и более на человека.

В экскурсии по республике проходят круглогодично. Но зимой невозможно посетить заброшенный аул Гамсутль. Зато можно увидеть Сулакский каньон и покататься там на катере. Можно побывать в самом древнем городе страны — Дербенте, или посетить Агульский район, который знаменит заброшенным селом Чираг (оно в несколько раз больше известного Гамсутля).

«Отправляться в путешествие мы советуем в организованных турах. Цены на них гораздо ниже, чем на экскурсионный продукт того же Алтая. Тур на 4 дня с проживанием, экскурсионной программой и двухразовым питанием стоит около 40 тыс. рублей на человека (это стоимость наземного обслуживания без стоимости авиабилетов)», — отметила эксперт.

Для автотуристов

Любителям путешествий по стране на машине специалист посоветовала съездить в Псковскую область по маршруту Ржев — Остров — Печоры — Изборск — Псков — Аристово. Там можно увидеть уникальные неочевидные вещи. Например, легендарный памятник советскому солдату под Ржевом, который в светлое время суток выглядит черным, парящим над землей. А вот в вечернее время он абсолютно белый.

Еще стоит обратить внимание, что вдоль дороги Москва — Псков каждые 50 км стоят старые почтовые станции. Часть из них отреставрирована, а часть — в запустении, но они видели еще Карамзина, путешествующего в Европу.

Можно проехать через село Аристово, где на электрических фонарях стоят огромные аисты, охраняя свои гнезда. Высота этих птиц достигает 140 см.

В уютном городе Остров для прогулок сделаны цепные мосты через реку Великая, есть уникальные памятники архитектуры и строительства. Можно доехать до уникальных пещер Печор, где есть несколько православных святынь, попробовать котлеты из лося в монастырской трапезной.

«Можно увидеть самый высокий собор России в Пскове. Это настоящий первый небоскреб в России: его высота его достигает 72 м. Собор был возведен в XVII веке без строительных кранов. Для сравнения, высота современного 16-этажного дома составляет всего 49 м», — добавила специалист.

В числе достопримечательностей, которые можно осмотреть при автопутешествии, изумительные крепости псковской земли, не раз выдержавшие натиски неприятелей благодаря особенностям строения.

Для интровертов

Ноябрь в Карелии хорош атмосферой уединения, возможностью увидеть природу в новом свете, низкими по сравнению с летом ценами и отсутствием толп туристов. Это время, когда природа готовится к зиме, и туристы получают возможность увидеть ее холодную красоту: серые скалы, черная гладь озер, зелень хвойных лесов. Есть шанс наблюдать зеленое свечение в небе.

Можно посетить музеи Петрозаводска, заехать в этнодеревни и попробовать местные блюда — калитки, уху, копченого сига, — или прогуляться по набережной Онежского озера. В ноябре она особенно атмосферна: серая гладь озера, холодный ветер, редкие прохожие и скульптуры, подаренные городами-побратимами.

«Еще один беспроигрышный вариант для осеннего отдыха — города Золотого кольца. В ноябре здесь нет толп туристов, цены на жилье падают, а музеи и храмы работают в обычном режиме», — уточнила Осипова.

Среди наиболее живописных городов маршрута — Владимир, Суздаль, Ярославль и Кострома.

Отдых по сниженной цене

По мнению эксперта, возможностей для осеннего отдыха в России становится больше с каждым годом. И региональные власти, и представители бизнеса понимают, что ключ устойчивого развития в круглогодичности. Многие средства размещения перешли или переходят к динамическому ценообразованию, гибкой ценовой политике, основанной на зависимости стоимости услуг от периодов высокого и низкого спроса. Компании заранее анализируют периоды высокого и низкого спроса и адаптируют под них ценовую политику.

Осень — период низкого спроса, поэтому для нее характерны снижение стоимости на услуги туркомпаний и всевозможные акции, которые можно найти на интернет-ресурсах организаций.

