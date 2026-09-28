Жительница Наро-Фоминска поднялась на Восточную вершину Эльбруса

Анастасия Прокопова увлеклась походами в 22 года. Во время двухнедельного путешествия по Архызу она поднялась с группой на гору Надежда. С тех пор она предпочитает пешие маршруты, особенно в горах.

«Люблю много ходить», — рассказала Анастасия.

В 2026 году она за три дня прошла 83 км по маршруту проекта «Степной волк» в Оренбургской области — через степи и хребты Южного Урала. Среди других ее путешествий — поход вокруг Толбачика на Камчатке и попытка восхождения на Казбек. Дойти до вершины Казбека группе помешала погода. Во время похода участники увидели сход лавины.

Самым сложным испытанием для Анастасии стало восхождение на Эльбрус с восточной стороны. В первый раз группа дошла до высоты 4300 м, два дня ждала улучшения погоды в лагере, но была вынуждена вернуться. Через год Анастасия поднялась на Восточную вершину высотой 5621 м.

Теперь она планирует пройти Ликийскую тропу вдоль Средиземного моря в Турции и мечтает подняться на пик Ленина в Памире, на границе Таджикистана и Кыргызстана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.