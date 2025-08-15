Женская полиамория и «кони ветра»: Шацкая рассказала о путешествии по Бутану

Известная исполнительница романсов Нина Шацкая посетила Королевство Бутан и Индию и поделилась с журналистами впечатлениями об удивительных традициях южновосточных стран: в буддийском Ладакхе распространено многомужество, а при встрече с главой государства религия запрещает к ней приближаться обычным людям, сообщает сайт MK.Ru .

Еще один оригинальный обычай — это благословение женщины на рождение ребенка в храме ударом деревянным фаллосом по голове.

«Чтобы его удостоиться, женщина приносит в храм подарки, как правило, это что-то съедобное. Затем внутри храма между двойными стенами она трижды по часовой стрелке обходит храм с огромным деревянным фаллосом в руке. После этого наступает черед игорных костей», — рассказала Шацкая.

По ее словам, просительнице позволят вытянуть бумажку с именем будущего младенца, если сумму выпавших чисел настоятель посчитает подходящей.

Повсюду в Гималаях можно встретить «кони ветра» — разноцветные флажки. Это молитвенные буддийские предметы: надписи и рисунки на них имеют сакральное значение, заключила Шацкая.