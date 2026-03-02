Застряли без трансфера? Туроператор объяснил, кто обязан вернуть россиян домой

Если турист купил пакетный тур с трансфером, именно туроператор обязан обеспечить возвращение в Россию и продлить проживание при отмене или переносе рейса, сообщила РИАМО PR-аналитик туроператора «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко.

«Здесь будет такая же схема, как с перелетом. Туристам, которые приобрели пакетные туры у туроператора, включающие трансферное обслуживание, необходимо отслеживать актуальную информацию на сайте этого оператора и поддерживать контакт с принимающей компанией в стране своего фактического нахождения. В этом случае обязанностью туроператора является возвращение клиентов в Россию и обеспечение проживанием при отмене/переносе обратного рейса», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что трансфер в аэропорт будет предоставлен, как только начнутся вывозные рейсы. Если туристы откажутся от «пакетного» трансфера и захотят самостоятельно добираться до аэропорта, стоимость трансфера не будет компенсирована.

«Если туристы забронировали у туроператора только наземное обслуживание (проживание), вопрос организации трансфера в аэропорт им необходимо решать самостоятельно. Заказать соответствующую дополнительную услугу через принимающую компанию туроператора возможно, если данная опция присутствует в стране пребывания. Также часто услуги трансфера в аэропорт предлагают в отеле», — отметила эксперт.

Тимошенко уточнила, что в случае чрезвычайных ситуаций можно обращаться в консульство/посольство РФ в стране фактического нахождения.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран стал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае, а также других городах и странах застряли тысячи россиян. Они не могут улететь домой из-за закрытого неба.

