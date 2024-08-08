Депутат Лобышева назвала Зарайск перспективным городом по развитию туризма

Депутат Мособлдумы, член комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева в разговоре с РИАМО сообщила, что подмосковный Зарайск в настоящее время является одним из самых перспективных городов по оценке развития туризма.

По словам Лобышевой, подмосковный город уже входит в основу туристического кластера Коломна — Луховицы — Зарайск, а если еще станет победителем конкурса за культурную столицу 2026 года, то поток туристов непременно увеличится, а Подмосковье зазвучит по-новому. Регион представит перечень маршрутов, отели, музеи, храмы, места общественного питания, парки, программу мероприятий для рекомендации туристам.

«Сфера туризма сейчас развивается активно, и в каждом городе Московской области есть что посмотреть. Это и Коломенский кремль, Гжельский фарфоровый завод, усадьбы Быково и Раменское, Свято-Троицкая Сергиева лавра, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметила депутат.

В каждом подмосковном городе туристам есть, на что посмотреть и что изучить. Например, в Клину можно ознакомиться даже со стеклодувным ремеслом, а под Серпуховом посетить зубровый питомник, где живут редкие виды животных и есть виды растений, занесенные в Красную книгу. В настоящее время у Московской области есть все ресурсы для удовлетворения интересов любого туриста, но с возможной победой Зарайска в конкурсе их станет еще больше, добавила она.

«Для Подмосковья эта победа важна с точки зрения продвижения экономической и культурной самобытности и привлекательности городов Московской области. Благодаря победе в конкурсе можно будет реализовать различные культурно-образовательные проекты. Рада, что наш подмосковный город — претендент на звание культурной столицы», — рассказала Лобышева, отметив, что у города большой туристический потенциал.

Зарайск — это родина писателя Федора Михайловича Достоевского, здесь можно погулять по историческим улицам, посетить различные усадьбы и погулять вдоль реки Осетр.

Проголосовать за Зарайск в конкурсе за звание «Культурная столица 2026 года» можно на портале госуслуг до 1 декабря включительно. Победителя определят не только эксперты, но и жители России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.