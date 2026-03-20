Запретить отдых за границей: Милонов выступил с новой инициативой

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ограничить для граждан России возможность отдыха за пределами страны. Он убежден, что внутри государства достаточно живописных локаций и гостиничных комплексов, готовых принять отдыхающих, сообщает НТВ .

Виталий Милонов заявил, что россияне знают о напряженной обстановке в мире и об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Он считает, что в сложившейся ситуации гражданам страны лучше путешествовать по своей большой стране.

«У нас есть выбор! У нас есть Петербург! Как можно поехать в „Новосвиблово“, в эти многоэтажки, построенные в Дубае, с пастухами», — сказал Милонов.

Милонов также призвал прекратить организацию зарубежных путешествий. Он уверен, что туроператоры должны свернуть свою деятельность, направленную на заграничный отдых. По его словам, туристов нужно распределять по своей стране.

Ведущий программы «Место встречи» Иван Трушкин высказал предположение, что в случае запрета на выездной туризм стоимость проживания в российских отелях возрастет в разы. Также гости в студии выразили сомнение, что отечественная курортная инфраструктура не сможет физически вместить всех желающих.

