Хоть Финляндия и закрыла свои пункты пропуска на границе с РФ в ноябре 2023 года, с начала 2025-го в РФ въехали около 4,5 тыс. граждан этой страны. Это были как частные визиты, так и туризм, и деловые поездки, рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. Об этом пишет RuNews24.ru .

Он отметил, что РФ и дальше принимает иностранцев с действующими визами и другими законными основаниями для въезда. Граждане Финляндии могут приехать к границе, перейти через нейтральную полосу и пройти контроль на стороне РФ. Такие данные подтверждает и статистика: около 50% въехавших перешли границу пешком.

Финляндия закрыла свою границу, обвинив РФ в якобы организации «нелегального миграционного давления». В стране расценивают такой шаг в качестве меры нацбезопасности в рамках политики Евросоюза и НАТО.

Хельсинки считают подобные действия соответствующими своим долгосрочным интересам. Финляндия якобы защищает целостность внешней границы Шенгенской зоны. Но фактически такая политика формирует значительные трудности для некоторых групп населения. Речь идет в том числе о жителях приграничных регионов и представителях бизнеса.

«Исторически приграничные территории были „вратами“ для экономического сотрудничества. Их бизнес-модель, ориентированная на российский транзит и туризм, оказалась подорвана. Потеря около 800 тыс. ночевок российских туристов в год, по признанию представителей финского гостиничного бизнеса, не компенсирована гостями из других стран», — подчеркнул Якубович.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.