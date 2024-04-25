Захарова озвучила требования для въезда в Латинскую Америку через Стамбул

Захарова: россиян не пускают на рейсы в Латинскую Америку из-за правил въезда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала разъяснения по ситуации с отказами властей Турции пропускать российских туристов, следующих транзитом через страну в Латинскую Америку.

Сославшись на Генконсульство РФ в Стамбуле, она пояснила, что случаи отказа россиянам в регистрации на рейсы Turkish Airlines, следующие из Стамбула в Аргентину, Бразилию, Мексику и другие латиноамериканские страны, связаны с правилами въезда в эти государства.

«В этой связи авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами ИКАО и условиями страны-следования», — добавила Захарова в своем Telegram-канале.

Она перечислила ряд обязательных требований. Среди них — наличие у пассажира единого/сквозного номера бронирования авиабилета по маршруту туда-обратно, подтверждения брони в гостинице; багажа (кроме ручной клади).

Также не должно быть различий в датах рейсов и бронирования отелей, а транзитный перелет внутри стран Латинской Америки необходимо осуществить за 24 часа.

Пассажир должен быть готов четко рассказать о цели поездки. Если он указывает целью обучение или работу, то у него должны быть нотариально заверенные подтверждающие документы на английском языке.

Кроме того, смотрят на наличие у путешественника денег и кредитных карт, а также на то, имеется ли в системе так называемый океу to board — подтверждение, получаемое авиакомпанией от страны следования.

«Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе в ходе состоявшегося 19 апреля 2024 года заседания Российско-Турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов», — добавила Захарова.

Путешественникам рекомендуют следовать информации, опублкованной на официальных интернет-ресурсах посольства РФ в Анкаре и Генконсульства в Стамбуле.