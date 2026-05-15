Wildberries открыл четыре отеля в Турции

Маркетплейс Wildberries совместно с туроператором Fun&Sun запустил в Турции четыре отеля под брендом WB Travel. Гостиницы уже принимают туристов из разных регионов России, сообщает «Царьград» .

Два отеля работают рядом с Кемером, еще один расположен в районе Сиде, четвертый — на побережье Аланьи. Все объекты имеют категорию четыре звезды и предлагают питание по системе «все включено». Отели ориентированы на семейный отдых: для детей предусмотрены игровые зоны и специальное меню.

Первыми гостями стали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Самары, Тольятти, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

По данным АТОР, с учетом Египта у компании уже шесть фирменных гостиниц. В Кемере под концепцией WB Travel работает, в частности, Pirates Park Resort 4 на второй линии.

Эксперты связывают развитие направления с покупкой туроператора Fun&Sun. Сумма сделки, по оценкам, составила не менее 15–16 млрд рублей. Для перевозки туристов планируется активно задействовать авиакомпанию Azur Air, которая сформировала летнюю программу с учетом потребностей партнерства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.