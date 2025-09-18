Выдачу шенгенских виз россиянам намерены сократить в 3 раза

Российским туристам будут выдавать в 3 раза меньше шенгенских виз. Путешественников из РФ ждут серьезные проверки и жесткие требования по деньгам, сообщает Mash со ссылкой на крупные российские турагентства.

На сегодняшний день Прибалтика, Польша и Чехия не выдают визы. При этом для россиян доступны поездки в Италию, Испанию, Францию, Грецию и Венгрию. Однако и эти страны вскоре будут отказывать в шенгене до трети заявителей. Согласно статистике, в прошлом году отказ получили лишь 7,5% туристов.

При подаче заявки на визу россиянам стоит готовиться к серьезным проверкам. Тщательно будут анализироваться финансовые документы, активность в соцсетях, а также работодатели. Следует быть готовым к отказу, если работа заявителя связана с госкорпорацией, оборонной промышленностью или органами власти.

Кроме того, ужесточаются и финансовые требования. Консульства требуют стабильный «белый» доход не менее 45 тыс. рублей в месяц, а лучше 50 тыс. после выплаты кредитов и ипотек. Нужны годовые выписки и остаток на счете не менее 5 тыс. евро. В Германии и Швейцарии также требуется информация о движении средств для проверки достоверности данных.

В настоящее время лишь около 500 тыс. россиян ежегодно посещают страны Шенгенской зоны, что составляет менее 4% от общего числа выезжающих за границу. Турция, Египет, ОАЭ и Китай привлекают значительно больше путешественников (60%).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.