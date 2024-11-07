Вулканы, острова и термальные источники: где провести новогодние каникулы

Эксперт Остапенко: Сахалин в Новый год — уникальная природа и богатая кухня

Карелия, Байкал, Камчатка — это лишь некоторые из захватывающих направлений для новогодних путешествий по России. Руководитель Сахалинского туристско-информационного центра Лариса Остапенко рассказала, что область привлекает туристов уникальной природой и богатой кухней, сообщает «МИР 24» .

Южно-Сахалинск становится центром притяжения людей зимой благодаря горнолыжным курортам с освещенными трассами различной сложности. Гостям предлагается не только катание на скейтбордах, но и возможность насладиться гастрономическими изысками в ресторане с видом на город.

«Прокатиться по живописному побережью Охотского моря до мыса Птичий, проехать по горам вдоль старинной Японской железной дороги на вершину Мицульского хребта и насладиться панорамными видами на Южно-Сахалинск или проехать по сказочному зимнему лесу по пути на гору Быкова. Ощутить островной колорит и почувствовать себя настоящим каюром туристы смогут, покатавшись на традиционных собачьих упряжках», — отметила Остапенко.

Стоимость перелета из Москвы в Южно-Сахалинск начинается от 41 тыс. рублей, а проживание в трехзвездочном отеле — от 40-50 тыс. рублей за неделю. Также можно выбрать организованные туры, которые обойдутся от 100 тыс. рублей на человека, включая экскурсии и питание.

Для любителей активного отдыха Сахалин предлагает снегоходные маршруты и экскурсии на собачьих упряжках. Зимой особенно привлекательны Курильские острова, такие как Итуруп и Кунашир, где можно посетить действующие вулканы и термальные источники.

Кунашир, самый теплый из курильских островов, радует мягким климатом и уникальной природой, которая занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.