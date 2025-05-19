Воздушный коллапс в России принес большую выгоду Петербургским гостиницам

Массовые задержки и отмены авиационных рейсов стали неожиданной прибылью для гостиниц Петербурга. С 6 по 8 мая многие пассажиры принимали решение переждать неудобство в комфортных отелях и номерах повышенного класса по праздничным ценам, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на «Деловой Петербург».

Стоит напомнить, что в ночь с 5 на 6 мая для обеспечения безопасности безопасности гражданских перелетов Росавиация заявила о временных ограничениях для аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Принимать отменившиеся рейсы пришлось в аэропорту «Пулково».

Таким образом, с 6 по 8 мая во время ограничений аэропорт обслужил 1600 рейсов, 108 из них приземлились в Петербурге в качестве запасного аэродрома. В обычное время «Пулково» принимает около 55 тысяч пассажиров, но из-за сложившихся обстоятельств было принято еще 26 тысяч человек.

Ожидающие пассажиры были вынуждены ожидать своих вылетов в Санкт-Петербурге, а городские отели сразу почувствовали повышенный пассажиропоток. В период с 6 на 7 мая в гостиницах зафиксировано огромное количество звонков и бронирований из-за массовых отмен и переносов рейсов. Отели вблизи «Пулково» разместили гостей в 104 номерах.