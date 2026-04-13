Во Владивостоке пляж Патрокл начал готовиться к лету

Пляж на Патрокле уже оживает в преддверии летнего сезона 2026 года

Пляж на Патрокле во Владивостоке начал оживать задолго до старта летнего сезона 2026 года. В апреле на побережье стало больше отдыхающих и серферов, сообщает vostokmedia.com .

Пляж на Патрокле, один из популярных во Владивостоке, постепенно выходит из зимнего затишья. В холодное время года сюда приезжают немногие, однако с наступлением тепла поток посетителей заметно растет.

Уже в апреле на берегу стало больше гуляющих. Побережье привлекает горожан свежим воздухом и видом на море.

Особое внимание к пляжу проявляют любители волн. С приходом более теплой погоды спортсмены с досками начали выходить в акваторию Японского моря. Большие волны создают подходящие условия для катания и собирают на Патрокле поклонников морской стихии.

Рядом развернулись активные строительные работы: экскаваторы роют землю, а контейнеры с рекламой оповещают об открытии новых зон отдыха. Согласно плану на 2026 год, здесь будет облагорожена прибрежная зона, включающая променад, спортивные зоны и набережную. Главный акцент делается на завершение работ до начала июня, чтобы подготовить пляж к купальному сезону. Кроме того, местные власти уделят внимание удобству отдыхающих: обновленная территория будет оборудована санитарными узлами, которые станут доступны к началу периода купаний.

Место отдыха выглядит опрятно. Береговая линия готовится превратиться в популярное место для гостей и горожан. Однако свежие следы человеческого присутствия в виде бутылок и пакетов говорят о недостаточной ответственности. Тем не менее, неравнодушные люди продолжают заботиться о любимом участке побережья.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.