Власти закрыли туристические маршруты в 5 регионах России из-за медведей

Из-за выходов медведей к людям в пяти регионах России ограничили доступ к туристическим маршрутам. Большинство дат открытия пока неизвестны, сообщает «ФедералПресс» .

В Иркутской области с 28 августа закрыли шесть маршрутов в районе Кругобайкальской железной дороги и Олхинского плато. Позже «Порт Байкал» и «Поселок Байкал — исток Ангары» открыли после проверки. Выдачу разрешений на Большую Байкальскую тропу и маршрут «Бакланий камень — Бугульдейка» приостановили. В Прибайкальском нацпарке большинство маршрутов остаются закрытыми, но Ольхон, Сарайское кольцо и ряд других направлений доступны для посещения.

В Бурятии все маршруты Тункинского нацпарка закрыты с 17 сентября по 15 октября включительно. В Республике Алтай до конца сезона закрыты маршруты Алтайского биосферного заповедника, включая путь к водоскату Учар. На нем демонтировали переправы и сняли страховочные тросы. Посторонним запретили вход в село Яйлю. В трех районах действует комендантский час с 20:00 до 9:00.

В Красноярском крае запретили посещать рекреационную зону нацпарка «Красноярские Столбы» в темное время суток и закрыли Торгашинскую лестницу. В Забайкальском нацпарке закрыли «Тропу испытаний» и маршрут «В бухту Змеиная» после исчезновения туриста на полуострове Святой Нос.

Сроки открытия большинства маршрутов зависят от активности медведей. Кандидат биологических наук Михаил Карпачевский пояснил, что время ухода хищников в спячку зависит от погоды и доступности пищи. Медведи, не накопившие достаточно жира, могут не впасть в спячку.

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