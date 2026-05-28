Власти Пхукета снесут 11 объектов на пляже Нуи до 5 июня

Власти Пхукета потребовали демонтировать 11 незаконных объектов на пляже Нуи до 5 июня. Владельцам грозят штрафы и принудительный снос, сообщает «Царьград» .

Администрация Пхукета начала масштабную очистку побережья и выявила 11 незаконных построек на пляже Нуи. Под снос попали летние кафе, бунгало, душевые кабины и асфальтированный спуск к воде.

Собственникам дали две недели на добровольный демонтаж. В случае отказа работы проведут чиновники с привлечением спецтехники, после чего владельцам выставят счет. Дополнительно начислят пени в размере 30% от суммы расходов.

Пляж Нуи расположен в небольшой бухте и долгое время считался уединенным местом отдыха, популярным у туристов из России. Власти заявили, что проверка является частью общего плана по наведению порядка на побережье острова.

Следующим объектом проверки может стать пляж Банг-Тао. Юристы администрации анализируют документы на землю и законность размещенных там построек.

