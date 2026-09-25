Власти Египта назвали китовых акул приманкой для дайверов в Хургаде

Китовые акулы у острова Гифтун могут привлечь в Хургаду дайверов, считают власти Египта. Эксперт предупредил туристов об опасности других обитателей Красного моря, сообщает «Царьград» .

Отдыхающие заметили крупных акул рядом с экскурсионными лодками у острова Гифтун. Власти уточнили, что это китовые акулы: они питаются планктоном и не агрессивны. Директор национальных заповедников Красного моря Ахмед Галлаб заявил в эфире Extra News, что такие встречи привлекают в Хургаду иностранцев.

Эксперт по Египту Фуад эль Гохари в комментарии «Турпрому» напомнил о других опасностях моря.

«Бренд Хургады пострадал от тигровых акул. Китовая акула у Гифтуна — безопасный аттракцион. Но цинизм: заманивая рассказами о мирном море, туристам забывают дать инструкции. Красное море — дикая, опасная среда,» — отметил он.

На мелководье можно наступить на ядовитую рыбу-камень или поднять ракушку с улиткой-конусом. У рифов опасны рыбы-хирурги и крылатки, а на глубине дайверы могут столкнуться с муренами и спинорогами-титанами.

«Не верьте сказкам о полной безопасности. Красное море прекрасно, но сурово. Входите в воду в специальной обуви, держитесь подальше от диких рифов, не плавайте на закате и ночью и ничего не трогайте руками,» — добавил эксперт.

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