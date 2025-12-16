Власти Дубая напомнили туристам о правилах поведения в общественных местах

Дубай готовится принять беспрецедентное количество туристов зимой. В связи с этим местная администрация напомнила гостям города о важности уважения к культурным особенностям и законам государства, сообщает «Царьград» .

Туристам напомнила, что правила относительно гардероба остаются прежними: пляжная одежда уместна исключительно на пляжах и в зонах бассейнов. Посещая общественные места — торговые центры, парки и достопримечательности — рекомендуется воздержаться от излишне откровенных нарядов. Для визитов в старинные районы и мечети следует выбирать скромную одежду, закрывающую руки и ноги; женщинам также необходимо покрывать голову в мечетях.

Для страны с исламскими традициями публичное проявление чувств также является нежелательным. Употребление алкоголя разрешено исключительно в лицензированных местах для лиц, достигших 21 года. Для приобретения спиртного в магазине иностранцам потребуется оформить бесплатное разрешение, предъявив паспорт. Вождение автомобиля в состоянии опьянения влечет за собой серьезные последствия.

Создавая памятные снимки для соцсетей, следует проявлять осмотрительность, так как фото- и видеосъемка людей без их согласия, а также распространение этих материалов в Дубае запрещены. Нарушение данного правила грозит значительным штрафом вплоть до лишения свободы. В кадр могут непреднамеренно попасть местные жители.

Необходимо учитывать, что определенные лекарства в ОАЭ находятся под запретом. Туристам следует заблаговременно получить онлайн-разрешение MOHAP на ввоз лекарств, объемом не более чем на три месяца, и иметь при себе рецепт от врача.

