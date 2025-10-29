«Владимир Жириновский» приплыл в Петербург
5-звездочный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл достраиваться в Петербург
Пятизвездочный круизный лайнер «Владимир Жириновский» прибыл в Санкт-Петербург на достройку, сообщает «Фонтанка SPB Online».
Он прибыл на Балтийский завод из Астраханской области. Возведение лайнера там заняло почти 10 лет. Он готов на 90%
«Владимир Жириновский» (ранее корабль назывался «Петр Великий») сможет вместить до 300 пассажиров и ходить по морям. На борту сделают бары и рестораны, спа-салон и тренажерный зал, а еще появятся бассейны и два лифта.
В 2026 году ЛДПР отметит 80-летие со дня рождения Жириновского. Корабль собираются ввести в эксплуатацию в честь этой даты. Планируется, что лайнер будет «пятизвездочным отелем на воде».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.