«Владимир Жириновский» приплыл в Петербург

Он прибыл на Балтийский завод из Астраханской области. Возведение лайнера там заняло почти 10 лет. Он готов на 90%

«Владимир Жириновский» (ранее корабль назывался «Петр Великий») сможет вместить до 300 пассажиров и ходить по морям. На борту сделают бары и рестораны, спа-салон и тренажерный зал, а еще появятся бассейны и два лифта.

В 2026 году ЛДПР отметит 80-летие со дня рождения Жириновского. Корабль собираются ввести в эксплуатацию в честь этой даты. Планируется, что лайнер будет «пятизвездочным отелем на воде».

