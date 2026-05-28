Верховный суд Италии разрешил отелям не подавать воду бесплатно

Верховный суд Италии признал, что отели вправе не предоставлять гостям бесплатную воду из-под крана, если такая обязанность не закреплена законом, сообщает «Царьград» .

Поводом для разбирательства стал конфликт в отеле Sassongher на курорте Корвара. В 2019 году посетительнице отказали в подаче водопроводной воды и предложили купить бутилированную за 7 евро. Дело дошло до Верховного суда, пишет The Guardian.

Истец настаивала, что доступ к воде — фундаментальное право и элемент стандартного обслуживания, особенно в заведениях высокого класса. Также она требовала компенсацию в 2700 евро за нарушение прав потребителя.

Суд отклонил требования, указав, что итальянское законодательство не обязывает отели и предприятия общепита бесплатно предоставлять воду из-под крана. Решение о такой услуге остается за владельцами бизнеса.

Юристы отмечают, что вердикт подчеркивает различия в регулировании стран Европы. В Великобритании лицензированные заведения обязаны бесплатно давать питьевую воду по запросу. В Италии подобной нормы нет, несмотря на общеевропейские инициативы по расширению доступа к воде. Эксперты считают, что дело может возобновить дискуссию о правах потребителей в туризме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.