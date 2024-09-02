Вдали от лишних глаз: россиянам рассказали, на каких пляжах можно загорать голышом
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В России существует несколько труднодоступных пляжей для нудистов. В их числе край Благовещенской косы в Анапе, сообщает RuNews24.
Пляж находится между курортом Витязево и поселком Веселовка, где практически отсутствуют магазины. В связи с этим отдыхающим рекомендуют взять с собой еду и лекарства.
Также позагорать без купальника можно в селе Дивноморском в Геленджике. Там заходить в море придется по каменистому дну. Нудистов предупредили, что на этом пляже много мусора.
Еще у любителей отдохнуть на природе голышом есть возможность отправиться на пляж на Флюсе вблизи Екатеринбурга. На территории предусмотрены спецзоны для палаток и разведения костра.
На нудистских пляжах не следует присматриваться к другим людям. Такое заостренное внимание могут воспринять как нарушение личных границ.