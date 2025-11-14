Вассерман заявил о риске сохранения визовых ограничений ЕС для россиян

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Европейский союз может не отменить визовые ограничения для россиян даже после завершения конфликта на Украине из-за сохраняющейся русофобии, сообщает NEWS.ru .

Вассерман выразил мнение, что визовые ограничения Европейского союза для россиян могут сохраниться на неопределенный срок. По его словам, причиной этого является русофобия, которая, по мнению парламентария, широко распространена в странах ЕС.

«Теоретически не исключено, что ЕС отменит визовые ограничения после завершения СВО, поскольку без российских туристов многие страны ощутили убытки. Но мастеров, научившихся выкраивать ветчину из русофобии, очень много. Вряд ли Евросоюз смирится с тем, что после поражения Украины россияне будут вновь массово путешествовать по Европе», — пояснил Вассерман.

Депутат отметил, что сотрудничество России с Евросоюзом теперь будет значительно осложнено. Он также подчеркнул, что вопрос безопасности российских туристов остается актуальным, а заявления об отмене ограничений отражают лишь желания части стран ЕС и не гарантируют их реализацию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность снятия визовых ограничений для россиян только после завершения конфликта на Украине. Такие сроки обсуждались в рамках формирования будущей политики ЕС в отношении России.

