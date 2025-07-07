В Волоколамске прошел трехдневный турслет рабочих коллективов
Фото - © МАУ "Волок-Медиа" (Волоколамское СМИ)
В селе Осташево Волоколамска состоялся финал традиционного туристического слета, собравшего команды коллективов Волоколамского муниципального округа. Заключительный день стал испытанием выносливости и сплоченности участников. На площадке прошли соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Три дня подряд участники активно проявляли свои таланты, устраивали концерты, мастер-классы и конкурсы, демонстрировали прекрасное владение сценическим искусством и кулинарными секретами. Турслет подтвердил важность активного отдыха и спорта, стал площадкой для новых знакомств и вдохновляющих событий», — отметила заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Арестовна Марнова.
Лидеры в соревновательных блоках:
- Стрелковый блок — команда «Родники» (ЦКТ «Родники»),
- Творческий блок — команда «Родники»,
- Спортивный блок — команда «Ну, погоди!» (Спасская школа),
- Туристский блок — команда «Сыческие вихри» (Сычевский ДК).
В общекомандном зачете по итогам трех дней места распределились следующим образом:
- 1 место — команда «Родники»,
- 2 место — команда «Солянка» (с. Осташево),
- 3 место — команда «Романтики» (Волоколамская школа № 3).
Победители и призеры получили памятные призы.
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