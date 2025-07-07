В Волоколамске прошел трехдневный турслет рабочих коллективов

В селе Осташево Волоколамска состоялся финал традиционного туристического слета, собравшего команды коллективов Волоколамского муниципального округа. Заключительный день стал испытанием выносливости и сплоченности участников. На площадке прошли соревнования по футболу, волейболу и перетягиванию каната, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Три дня подряд участники активно проявляли свои таланты, устраивали концерты, мастер-классы и конкурсы, демонстрировали прекрасное владение сценическим искусством и кулинарными секретами. Турслет подтвердил важность активного отдыха и спорта, стал площадкой для новых знакомств и вдохновляющих событий», — отметила заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Арестовна Марнова.

Лидеры в соревновательных блоках:

Стрелковый блок — команда «Родники» (ЦКТ «Родники»),

Творческий блок — команда «Родники»,

Спортивный блок — команда «Ну, погоди!» (Спасская школа),

Туристский блок — команда «Сыческие вихри» (Сычевский ДК).

В общекомандном зачете по итогам трех дней места распределились следующим образом:

1 место — команда «Родники»,

2 место — команда «Солянка» (с. Осташево),

3 место — команда «Романтики» (Волоколамская школа № 3).

Победители и призеры получили памятные призы.

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