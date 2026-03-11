В Серпухове 9–15 марта пройдут мастер-классы и сдача ГТО

Мероприятия для жителей и гостей Серпухова пройдут с 9 по 15 марта в парке имени Олега Степанова. В программе — скандинавская ходьба, развлекательные программы, творческие мастер-классы и спортивные активности ко Дню рождения ГТО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 9 по 15 марта парк имени Олега Степанова приглашает жителей Подмосковья на серию регулярных мероприятий для всех возрастов. Гостей ждут занятия по скандинавской ходьбе под руководством инструкторов, игровые и развлекательные программы для детей и взрослых, а также творческие мастер-классы.

Особое внимание уделят тематическим мероприятиям ко Дню рождения комплекса «Готов к труду и обороне». 14 марта в 11:00 начнется разминка перед сдачей нормативов ГТО, а в 11:30 участники смогут проверить силу, ловкость и выносливость и выполнить испытания комплекса.

Принять участие могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Инструкторы помогут освоить технику упражнений и дадут рекомендации по улучшению результатов. Актуальное расписание и возможные изменения публикуются на официальных интернет-ресурсах парков Серпухова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.