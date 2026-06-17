В Сергиевом Посаде открыли мобильный центр Москва к юбилею Золотого кольца

Мобильный туристический центр «Москва» и фотозона в стиле «Золотое кольцо» начали работу 17 июня на Красногорской площади в Сергиевом Посаде. Проект приурочен к 60-летию национального маршрута и будет работать до 21 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реализует комитет по туризму города Москвы в рамках серии выездов по городам национального маршрута «Золотое кольцо». Сергиев Посад стал первой остановкой тура после презентации мобильного центра на Международном туристическом форуме «Путешествуй» на ВДНХ.

Фотозону разместили на Красногорской площади напротив Троице-Сергиевой лавры. Мобильный центр, стилизованная площадка и шатер с мастер-классами по линогравюре работают с 17 по 21 июня с 10:00 до 20:00. Посетители могут получить информацию о маршруте и туристических возможностях Москвы.

Руководитель обособленного подразделения фонда развития Сергиева Посада Марина Сахно отметила, что округ оказал содействие в размещении площадки и поддержал инициативу коллег из Мостуризма.

«Мы активно работаем с фондом развития Сергиева Посада и министерством культуры и туризма Московской области по продвижению маршрута „Золотое кольцо“. Благодарим за возможность представить Москву у стен Троице-Сергиевой лавры», — прокомментировала заместитель генерального директора по региональному взаимодействию Мостуризма Анна Нефедова.

После Сергиева Посада мобильный центр посетит Ярославль, Кострому, Суздаль, Владимир, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Иваново. Проект реализуется при поддержке фонда развития города, Троице-Сергиевой лавры и администрации округа при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

В марте 2026 года Москва и семь регионов России подписали соглашение о сотрудничестве по развитию национального туристского маршрута «Золотое кольцо».

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